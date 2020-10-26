В ближайшие месяцы стоит ожидать повышения цены на газ. При этом в Украине стремительный рост цен могут сдержать значительные запасы газа в хранилищах.

Об этом сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз».

В НАК указывают, что рост цен на газ связан с началом отопительного сезона. В ноябре-декабре стоит ожидать дальнейшего подорожания.

«Прогнозы указывают, что в ноябре-декабре стоит ожидать дальнейшего подорожания газа. Но значительные запасы в подземных хранилищах Украины и Европы удержат цены от стремительного роста», — говорится в сообщении.

Также в «Нафтогазе» отмечают, что цена газа в Европе буквально за месяц выросла на 26%. Из-за этого пришлось пересмотреть цену газа для украинских производителей тепла на октябрь.

Напомним, что стоимость газа для населения превысила цену для промышленности.