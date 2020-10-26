Хозяйственный суд Николаевской области начал процедуру банкротства государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод», который входит в состав госконцерна «Укроборонпром».

Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений.

Согласно им, завод сам подал заявление об открытии производства по делу о банкротстве; на данный момент предприятие не может погасить задолженность перед кредиторами.

Согласно документу, общая сумма кредиторской задолженности предприятия составляет 829 миллиона 678 тысяч 251 гривну. При этом, 17,2 миллиона долларов завод с 2006 года должен компании SEA EMERALD S. A. PANAMA.

При этом, в 2010 году Апелляционный суд Николаевской области отказал компании «SEA EMERALD S. A. PANAMA» в разрешении на принудительное исполнение решения о взыскании долга с ГП «Судостроительный завод им.61 коммунара».

6 апреля 2011 года Кабинет Министров включил завод в состав «Укроборонпрома». «Укроборонпром» был создан в декабре 2010 года, в его состав входит более 130 предприятий военно-промышленного комплекса.

Напомним, НикВести показывали, как сегодня выглядит бывший завод 61 коммунара.

Еще в декабре 2017 года Кабинет министров Украины поручил концерну «Укроборонпром» погасить задолженность по заработной плате работникам Николаевского судостроительного завода. Однако «Укроборонпром» отказался погашать долги перед работникам Николаевского судостроительного завода. Роман Романов, бывший руководитель «Укроборонпрома», претензии Владимира Гройсмана отверг и отметил, что проблемы завода должен был решить Кабмин, выплатив компенсацию за содержание ракетного крейсера «Украина». В итоге в конце 2017 года премьер-министр Владимир Гройсман потребовал уволить главу госконцерна «Укроборонпром» Романа Романова за отказ выполнить поручение погасить задолженность по заработной плате работникам Николаевского судостроительного завода.

В начале марта прошлого года новый гендиректор «Укроборонпрома» Павел Букин назвал конец весны крайним сроком начала погашения задолженности по заработной плате работникам «Николаевского судостроительного завода». В то же время, народный депутат 8 созыва Александр Жолобецкий с трибуны Верховной Рады потребовал от Минобороны рассчитаться с ГП «Николаевский судостроительный завод» за содержание ракетного крейсера «Украина» и закрыть перед корабелами 65-милионный долг по заработной плате.

В январе 2019 года на тот момент глава Николаевской ОГА Алексей Савченко заявил, что к концу года будут выплачены долги по зарплате перед работниками судостроительного завода: предполагалось, что каждый месяц «Укроборонпром» будет перечислять по 3 миллиона гривен на эти цели. В конце марта сообщалось, что Николаевский судостроительный завод является самым крупным должником по зарплате в Николаевской области. Долг по состоянию на 1 марта 2019 составляла 55 миллионов 844 тысячи гривен. Численность работников, которые своевременно не получили заработную плату, составляла 859 человек.

В июле 2019 года концерн «Укроборонпром», в состав которого входит завод, перечислил в качестве финпомощи 54,8 миллиона гривен предприятию для погашения задолженности по заработной плате по поручению Президента Украины Владимира Зеленского .

Также было перечислено 31,7 миллиона гривен для выплат компенсации за несвоевременно выплаченную зарплату, а также налогов и сборов, связанных с расчетом оплаты труда.

Так, во время рабочей поездки в Николаевскую область 17 июля глава государства получил информацию о наличии долгов по зарплате перед работниками этого предприятия.

Владимир Зеленский поручил генеральному директору Государственного концерна «Укроборонпром» Павлу Букину безотлагательно решить вопрос погашения этой задолженности.



