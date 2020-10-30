Об этом сообщает нумизматическая компания Roma Numismatics.

Монета отчеканена в 42 году до нашей эры, спустя два года после убийства Гая Юлия Цезаря. На аверсе, кроме портрета Брута, изображены фразы BRVT IMP (Brutus Imperator) и L PLAET CEST (Луций Плаеторий Цестиан, который был главой монетного двора в Древнем Риме).

На реверсе монеты изображены два кинжала и фраза EID MAR (Мартовские иды — 15 марта, день убийства Цезаря). Монета была частью коллекции швейцарского археолога XIX века барона Густава Карла Фердинанда фон Бонштеттена, который занимал должность камергера императора Австрии Фердинанда I.

Как отмечают представители аукциона, в мире сейчас есть 88 подобных серебряных монет и три золотые, две из которых находятся в коллекциях Британского музея и Немецкого федерального банка.

Напомним, на аукционе продали фрагмент жевательной резинки за 455 тысяч евро, которую жевал легендарный экс-тренер английского «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон.