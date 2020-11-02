Администрация Заводского района Николаева потратит за 2 месяца 833 тысячи гривен на утилизацию опавшей листвы и уборку стихийных свалок.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники объявили тендер по вывозу свалок, опавших листьев, на городской полигон отходов с ожидаемой стоимостью работ в 900 тысяч гривен.

В соответствии с условиями договора подрядчик должен будет убрать 5 тысяч метров кубических стихийных свалок валок, а также 2 тысяч 500 метров кубических опавшей листвы на городской полигон отходов до 18 декабря 2020 года.

Участие в торгах приняло всего две фирмы, среди которых: Арника-Юг, которая запросила 815 тысяч 400 гривен, а также Арендное ремонтно-строительное №4 с предложением в 833 тысячи 399 гривен.

В итоге победу одержала компания Арендное ремонтно-строительное №4 и с ней 2 ноября чиновники заключили договор.

Согласно данным сайта Министерства юстиций Украины, ООО «Арника-Юг» было зарегистрировано в марте 2015 года, в Николаеве, на улице Спасской, 70, на имя Александра Спинатия. Компания занимается лесозаготовками, разборкой и сносом зданий, подготовительными работами на стройплощадке, электротехническими и монтажными работами, монтажом систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха и прочими видами работ.

Напомним, у Департамента ЖКХ Николаевского горсовета нет денег для открытия полигона опавшей листвы и ее уборки на улицах города.