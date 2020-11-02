С 1 января и по 30 октября задолженность по зарплатам на предприятиях и в учреждениях Николаевской области увеличилась на 42,1%.

Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики в Николаевской области.

Так, в начале года задолженность составляла 39 миллионов 327 тысяч 800 гривен. По состоянию на 1 октября сумма возросла до 55 миллионов 876 тысяч 400 гривен.

Больше половины суммы составляет задолженность по Николаеву — 31,2 миллиона. С начала года долг вырос на 10 миллионов. На втором месте по долгам Южноукраинск — 5,7 миллиона гривен, на третьем — Новоодесский район (4,4 миллиона).

Не зафиксировано крупных задолженностей в Баштанском, Березнеговатском, Братском, Витовском, Доманевском, Еланецком, Кривоозерском, Очаковском и Первомайском районах.

Напомним, что в 2019 году в Николаеве 423 работникам ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан» выплатилиболее 40 миллионов гривен кредиторской задолженности.

Также по поручению Президента Украины Владимира Зеленского был решен вопрос погашения задолженности по заработной плате работникам государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод» (бывший завод имени 61 коммунара).