Министерство инфраструктуры Украины обнародовало для обсуждения проект приказа «О внесении изменения в Правила предоставления услуг в морских портах Украины», согласно которому стивидоров планируют обязать отчитываться «Укртрансбезопасности» о результатах взвешивания грузовиков в портах.

Как отмечается в сообщении министерства в четверг, это позволит уберечь дороги от повреждения перегруженными фурами, особенно на подъезде к портам, а также создать равные условия для всех участников рынка, информирует ЦТС.

— Полная автоматизация всех процессов и минимизация человеческого фактора остается нашим главным приоритетом в реформировании «Укртрансбезопасности». Мы продолжаем работать над внедрением единой системы контроля взвешивания автотранспорта и анализа движения Weigh Control System. Система должна функционировать на базе Центра обработки данных габаритно-весового контроля «Укртрансбезопасности». Мы хотим присоединить к этой системе и частных стивидоров, (…) чтобы все стивидоры работали честно и не допускали перегрузок, - пояснил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Согласно обнародованному проекту приказа, если при загрузке фур в портах для вывоза груза за его пределы портовый оператор либо оператор терминала предоставляет услуги по взвешиванию и определяет весовые параметры, он обязан информировать «Укртрансбезопасность» в режиме реального времени о весовых параметрах такого транспортного средства, его марке и номерном знаке, а также о прицепе (при его наличии).

Проект приказа уже учитывает предложения Ассоциации стивидорных компаний Одесского морского порта, Ассоциации контейнерных линий Украины и Европейской бизнес ассоциации.

Мининфраструктуры принимает предложения к указанному проекту приказа в письменном виде до 3 декабря 2020 года включительно.