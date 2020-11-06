Британский производитель автомобилей класса люкс Bentley, входящий в группу Volkswagen, полностью прекратит выпуск бензиновых авто и гибридов до 2030 года.

Об этом руководство компании заявило на презентации долгосрочной стратегии развития Bentley, передает LIGA.net.

После 2030 года Bentley будет производить и продавать исключительно электромобили, добавляет издание.

Согласно стратегическим планам автопроизводителя, уже к 2023 году покупатель нового авто Bentley будет иметь возможность выбрать между бензиновой и гибридной версией той же модели.

В 2025 году компания представит свой первый электромобиль.

В 2026 году Bentley прекратит продавать бензиновые модели, и будет предлагать только гибриды и электрокары.

Также руководство Bentley анонсировало скорый отказ от 12-цилиндровых двигателей.

По мнению издания, новая стратегия Bentley достаточно рискованная, т.к. автокомпании вряд ли удастся создать электромобиль, равный по мощности 12-цилиндровому бензиновому авто, который так любят состоятельные клиенты компании.

Ранее сообщалось, что группа крупнейших страховых компаний и пенсионных фондов с оборотом 5 триллионов долларов призывает компании к отказу от энергетического угля.