Сотрудники управления экономической и информационной безопасности «Укрзалізниці» провели проверку, в ходе которой выявлены факты, которые могут свидетельствовать об уголовных правонарушениях должностных и служебных лиц компании.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».
Так, в течение сентября-октября этого года выявили нарушения, которые привели к убыткам примерно на 203 миллиона гривен.
Укрзализныця рекомендует привлечь к дисциплинарной и административной ответственности 110 должностных лиц. Информацию о выявленных правонарушениях они передали правоохранительным органам.
Напомним, завод «Укрзалізниці» закупал по завышенным ценам тормоза, которые изготовлялись «кустарно».
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Сотрудники управления экономической и информационной безопасности «Укрзалізниці» провели проверку, в ходе которой выявлены факты, которые могут свидетельствовать об уголовных правонарушениях должностных и служебных лиц компании.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».
Так, в течение сентября-октября этого года выявили нарушения, которые привели к убыткам примерно на 203 миллиона гривен.
Укрзализныця рекомендует привлечь к дисциплинарной и административной ответственности 110 должностных лиц. Информацию о выявленных правонарушениях они передали правоохранительным органам.
Напомним, завод «Укрзалізниці» закупал по завышенным ценам тормоза, которые изготовлялись «кустарно».