Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».

Так, в течение сентября-октября этого года выявили нарушения, которые привели к убыткам примерно на 203 миллиона гривен.

Укрзализныця рекомендует привлечь к дисциплинарной и административной ответственности 110 должностных лиц. Информацию о выявленных правонарушениях они передали правоохранительным органам.

Напомним, завод «Укрзалізниці» закупал по завышенным ценам тормоза, которые изготовлялись «кустарно».