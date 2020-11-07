На Закарпатье в пункте пропуска «Вилок» пограничники разоблачили контрабанду гаджетов продукции Apple и одежды разных брендов.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба

Детали: Этой ночью в пункте пропуска «Вилок» пограничники инициировали углубленный осмотр микроавтобуса «Мерседес Спринтер», которым на въезд в Украину направлялся 28-летний украинец.

Как выяснилось, в конструктивных полостях микроавтобуса, под обшивкой стен, мужчина спрятал 570 единиц приборов марки Apple, кроме этого, в автомобиле найдено и более 490 единиц одежды разных брендов.

Среди выявленных гаджетов Apple - «iPhone 12», «iPhone 11», «iPad», «Apple Watch», «MacBook», «iPhone 7 Plus», «iPhone Xr».

Отмечается, что предотвратить схему контрабанды ценной продукции через границу удалось благодаря опережающей информации оперативных сотрудников Мукачевского пограничного отряда.

Найденные товары, стоимость которых может достичь более 15 миллионов гривен, у украинца изъяли вместе с микроавтобусом. Сейчас устанавливается точная сумма оценки конфискованного.