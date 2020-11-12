Владельцы электрических кроссоверов Tesla Model X должны быть готовы к тому, что их автомобили могут быть отозваны. Причиной отзыва моделей стали существенные проблемы с гидроусилителем рулевого колеса.

Об этом пишет сайт Elektrovesti.

Алюминиевые болты, скрепляющие усилитель руля и корпус редуктора, подвержены коррозионным изменениям и дальнейшему разрушению, что, в свою очередь, приводит к риску снижения мощности / отказа усилителя рулевого колеса.

Большая часть владельцев не в состоянии справиться с проблемой самостоятельно, поэтому отзыв потенциально неисправных машин в большинстве случаев становится обязательной мерой. Специалисты дилерского центра бесплатно заменят дефектные болты или рулевой механизма при необходимости. На сегодняшний день не было зафиксировано ни одного случая аварии, связанного с неисправностью.

Ранее сообщалось, что американский производитель электрокаров Tesla отзывал десятки тысяч электромобилей в Китае из-за дефекта подвески.

Также Tesla отзывала электромобили Model Y 2020 года из-за сбоя в работе стоп-сигнала прицепа, проблема исправляется простым программным обновлением.