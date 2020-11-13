«Морской специализированный порт НИКА-ТЕРА», входящий в Group DF, в октябре оказал помощь на сумму более 100 тысяч гривен родильному дому №1 и амбулатории №6.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Предприятие закупило и передало двум медицинским учреждениям средства индивидуальной защиты:

10 тысяч – защитных масок, 3 тысячи – медицинских перчаток, 555 – костюмов, 500 – респираторов, 100 литров – антисептика.

— К сожалению, Николаев находится в красной зоне по количеству заболевших COVID-19. Наше предприятие продолжает оказывать поддержку медицинским учреждениям города. Мы уже доставили необходимые средства защиты, чтобы как можно больше людей получили своевременную и качественную помощь со стороны медработников, – прокомментировал Алим Агакишиев, начальник порта «МСП НИКА-ТЕРА».

Ранее порт «Ника-Тера» направил 2 миллиона гривен на борьбу с пандемией COVID-19 в Николаевской области. Предприятие закупило и передало шести медучреждениям Николаева 1 388 единиц медоборудования и принадлежностей, а также 11 344 единицы средств индивидуальной защиты сотрудникам здравоохранения.

Как сообщала пресс-служба, общая сумма средств, выделенных портом «НИКА-ТЕРА» на благотворительную деятельность за три квартала этого года составила более 3 миллионов гривен.