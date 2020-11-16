Китай заключил крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле с 14 азиатско-тихоокеанскими странами, охватываюшее 2,2 миллиарда человек.

Документ подписали в воскресенье, 15 ноября, во время виртуального саммита стран Юго-Восточной Азии (Asean) в столице Вьетнама Ханое, сообщает DW.

Соглашение «Региональное, всестороннее экономическое партнерство» (RCEP) заключили Китай, Вьетнам, Сингапур, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Филиппины, Мьянма, Бруней, Лаос, Камбоджа, Япония, Австралия, Южная Корея и Новая Зеландия. Она охватывает 2,2 миллиарда человек и около трети мирового экономического производства.

Благодаря этому документу страны договорились о снижении тарифов и установлении общих для всех участников соглашения правил торговли. Договоренности касаются торговли, услуг, инвестиций, электронной коммерции, телекоммуникации и авторских прав.

По мнению экспертов, соглашение будет способствовать экономической интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе и противодействовать протекционистским тенденциям, пишет dpa. Кроме того, этот пакт является большим успехом для Пекина на фоне продолжающейся торговой войны с США.

До кризиса, вызванного пандемией коронавируса, страны RCEP составляли 29 процентов от мирового объема торговли — чуть меньше, чем ЕС, который составлял 33 процента. Теперь эксперты ожидают, что доля сообщества RCEP увеличится.

— RCEP перекраивает экономическую и стратегическую карту Индо-Тихоокеанского региона, — сказал Джеффри Уилсон из Австралийского института стратегической политики и предположил, что соглашение «даст толчок» усилиям по восстановлению экономики после пандемии.

Соглашению предшествовал 31 раунд переговоров и 18 встреч министров. Сроки его заключения срывались шесть раз. Впоследствии судьба документа зависела от Индии, руководство которой выступало против ряда пунктов соглашения. Впрочем, в конце 2019 Индия отказалась от переговоров и путь к соглашению был открыт.