Основатель Amazon и самый богатый человек в мире Джефф Безос пожертвовал 791 млн долларов на сохранение окружающей среды. Миллиардер передал деньги 16 организациям из «Фонда Земли Безоса».
Об этом он сообщил в своем Instagram.
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По его словам, первые 16 организаций получили гранты в феврале этого года.
— Сегодня я рад объявить о первых получателях «Фонда Земли Безоса» -— 16 организациях, работающих над инновационными, амбициозными и динамичными решениями, — написал Джефф Безос.
Среди получателей денег Институт мировых ресурсов, Всемирный фонд дикой природы (WWF), Фонд справедливости в области климата и чистой энергии, Фонд ClimateWorks Foundation, проекты восстановления лесов Eden, Фонд защиты окружающей среды, Совет по защите природных ресурсов, Институт Скалистых гор, Институт биологических исследований Солка и другие.
Напомним, в августе состояние основателя и владельца Amazon Джеффа Безоса — самого богатого человека мира — превысило 200 миллиардов долларов, установив новый исторический рекорд.
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Основатель Amazon и самый богатый человек в мире Джефф Безос пожертвовал 791 млн долларов на сохранение окружающей среды. Миллиардер передал деньги 16 организациям из «Фонда Земли Безоса».
Об этом он сообщил в своем Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
По его словам, первые 16 организаций получили гранты в феврале этого года.
— Сегодня я рад объявить о первых получателях «Фонда Земли Безоса» -— 16 организациях, работающих над инновационными, амбициозными и динамичными решениями, — написал Джефф Безос.
Среди получателей денег Институт мировых ресурсов, Всемирный фонд дикой природы (WWF), Фонд справедливости в области климата и чистой энергии, Фонд ClimateWorks Foundation, проекты восстановления лесов Eden, Фонд защиты окружающей среды, Совет по защите природных ресурсов, Институт Скалистых гор, Институт биологических исследований Солка и другие.
Напомним, в августе состояние основателя и владельца Amazon Джеффа Безоса — самого богатого человека мира — превысило 200 миллиардов долларов, установив новый исторический рекорд.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов