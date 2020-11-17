Основатель Amazon и самый богатый человек в мире Джефф Безос пожертвовал 791 млн долларов на сохранение окружающей среды. Миллиардер передал деньги 16 организациям из «Фонда Земли Безоса».

Об этом он сообщил в своем Instagram.

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По его словам, первые 16 организаций получили гранты в феврале этого года.

— Сегодня я рад объявить о первых получателях «Фонда Земли Безоса» -— 16 организациях, работающих над инновационными, амбициозными и динамичными решениями, — написал Джефф Безос.

Среди получателей денег Институт мировых ресурсов, Всемирный фонд дикой природы (WWF), Фонд справедливости в области климата и чистой энергии, Фонд ClimateWorks Foundation, проекты восстановления лесов Eden, Фонд защиты окружающей среды, Совет по защите природных ресурсов, Институт Скалистых гор, Институт биологических исследований Солка и другие.

Напомним, в августе состояние основателя и владельца Amazon Джеффа Безоса — самого богатого человека мира — превысило 200 миллиардов долларов, установив новый исторический рекорд.