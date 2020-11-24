Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск поднялся на вторую строчку рейтинга самых богатых людей мира, опередив основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса.

Об этом сообщает Bloomberg.

Состояние Маска оценили в 127,9 миллиардов долларов. Только в этом году он увеличил свой капитал на 100,3 миллиардов долларов, что является наибольшим показателем среди 500 самых богатых людей мира. Резкий рост его состояния вызван увеличением стоимости акций Tesla.

Состояние Билла Гейтса, который сейчас занимает третье место, оценивают в 127,7 миллиардов долларов. Первое место занимает основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос.

Авторы рейтинга также отмечают, что этот год был прибыльным для самых богатых людей мира: несмотря на пандемию, они успели заработать 1,3 триллион долларов.