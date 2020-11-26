Служба безопасности Украины назвала данные о своем автопарке информацией с ограниченным доступом.

Об этом свидетельствует ответ СБУ на запрос Радио Свобода.

— По результатам рассмотрения сообщаем, что запрашиваемые вами сведения, в частности о состоянии финансово-хозяйственной деятельности подразделений СБ Украины, относятся к информации с ограниченным доступом, — говорится в ответе на запрос.

Издание Радио Свобода интересовалось, сколько автомобилей насчитывает автопарк Службы безопасности Украины и сколько автомобилей закупила СБУ в 2019 и 2020 годах.

Ранее Верховный суд сообщил журналистам, что имеет 46 автомобилей, Конституционный суд — 32 автомобиля, а Верховная Рада — 187 транспортных средств.

Напомним, три года назад журналисты программы «Схемы» сделали видеосюжет о люксовом автопарке работников управления защиты экономики СБУ.