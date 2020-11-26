Национальный банк выпустил новую сувенирную неплатежную банкноту, посвященную первому украинскому астронавту, Герою Украины Леониду Каденюку.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Банкнота называется «Леонид Каденюк — первый космонавт независимой Украины», это первая сувенирная банкнота с вертикальным дизайном.
Над созданием дизайна работали художники Владимир Таран, Александр Харук и Сергей Харук. На банкноте с одной стороны изображен Каденюк в скафандре, а с другой — шаттл «Колумбия», на котором в 1997 году украинец совершил полет в составе международного экипажа (миссия STS-87).
Размеры сувенирной банкноты 80×170 мм, тираж — 50 000 штук (в частности 40 000 в сувенирной упаковке).
Приобрести сувенирную банкноту можно будет в пунктах продажи НБУ и банков-дистрибьюторов. Она не является платежным средством.
Леонид Каденюк — украинский летчик-испытатель 1-го класса, космонавт, генерал-майор авиации, первый и единственный астронавт независимой Украины. Был народным депутатом Украины IV созыва, президентом Аэрокосмического общества Украины и советником тогдашнего премьер-министра. Умер первый украинский космонавт 31 января 2018-го в Киеве на 68-м году жизни.
Национальный банк выпустил новую сувенирную неплатежную банкноту, посвященную первому украинскому астронавту, Герою Украины Леониду Каденюку.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Банкнота называется «Леонид Каденюк — первый космонавт независимой Украины», это первая сувенирная банкнота с вертикальным дизайном.
Над созданием дизайна работали художники Владимир Таран, Александр Харук и Сергей Харук. На банкноте с одной стороны изображен Каденюк в скафандре, а с другой — шаттл «Колумбия», на котором в 1997 году украинец совершил полет в составе международного экипажа (миссия STS-87).
Размеры сувенирной банкноты 80×170 мм, тираж — 50 000 штук (в частности 40 000 в сувенирной упаковке).
Приобрести сувенирную банкноту можно будет в пунктах продажи НБУ и банков-дистрибьюторов. Она не является платежным средством.
Леонид Каденюк — украинский летчик-испытатель 1-го класса, космонавт, генерал-майор авиации, первый и единственный астронавт независимой Украины. Был народным депутатом Украины IV созыва, президентом Аэрокосмического общества Украины и советником тогдашнего премьер-министра. Умер первый украинский космонавт 31 января 2018-го в Киеве на 68-м году жизни.