Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Банкнота называется «Леонид Каденюк — первый космонавт независимой Украины», это первая сувенирная банкнота с вертикальным дизайном.

Над созданием дизайна работали художники Владимир Таран, Александр Харук и Сергей Харук. На банкноте с одной стороны изображен Каденюк в скафандре, а с другой — шаттл «Колумбия», на котором в 1997 году украинец совершил полет в составе международного экипажа (миссия STS-87).

Размеры сувенирной банкноты 80×170 мм, тираж — 50 000 штук (в частности 40 000 в сувенирной упаковке). Приобрести сувенирную банкноту можно будет в пунктах продажи НБУ и банков-дистрибьюторов. Она не является платежным средством.