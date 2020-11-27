Экономика Украины в 2020 году упадет не более чем на 5% из-за последствий пандемии коронавируса. Это лучший показатель, чем изначально рассчитывали.

Об этом заявила замглавы Офиса президента Украины Юлия Ковалив в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», пишет РБК-Украина.

Она отметила, что изначально ожидался рост экономики на 4%, а после начала пандемии прогноз скорректировали до падения на 7%.

— Мы уже за месяц до конца года видим, что ожидания падения экономического развития будут не такими плохими. Экономика Украины не упадет более чем на 5%. А 2% разницы в ВВП - это достаточно существенно, потому что мы помним, когда 2 или 3% роста это было для нас существенное достижение как для страны, — сказала Юлия Ковалив.

Напомним, согласно прогнозу Международного валютного фонда по развитию украинской экономики, в 2020 году ожидается падение валового внутреннего продукта Украины на 8,2%. Ранее МВФ прогнозировал падение на уровне 7,7%.