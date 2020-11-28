Заработная плата членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) за октябрь составила от 242,8 тысяч до 364,2 тысяч гривен.

Об этом свидетельствует ответ секретариата ЦИКа на запрос Українських Новин.

Председателю комиссии Олегу Диденко было начислено 364 150 гривен, заместителям Сергею Дубовику и Виталию Плукарю - 347 416 и 345 259 гривен соответственно, секретарю Елене Гатауллиной - 286 157 гривен.

Остальные 13 членов Центризбиркома заработали от 242 771 до 320 615 гривен.

С апреля к зарплате сотрудников органов власти применялось ограничение в 47,2 тысяч гривен, в то же время воспользовавшись возможностью выплаты материальной помощи и отпускных, на которые ограничение не распространялось, ЦИК начислил своим членам тогда от 244,6 тысяч до 361,6 тысяч гривен.

После связанного с этим резонанса в СМИ в мае-августе большинству членов комиссии начислялась зарплата в пределах карантинных ограничений, в то же время ежемесячно от 3 до 9 членов получали больше – от 100 до 362 тысяч гривен.

В сентябре зарплата всех членов Центризбиркома уже стартовала от 174 тысяч гривен.