После резкого падения на прошлой неделе стоимость биткоина в понедельник, 30 ноября, поднялась до самого высокого уровня в истории — 19 808 долларов.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что с начала года биткоин подорожал на 170%.

По данным портала CoinDesk, по состоянию на 17:14 по Киеву курс биткоина составил 19,829 долларов. Позже биткоин опустился до 19,519 долларов по состоянию на 17:44 по Киеву. По данным CoinDesk, предыдущий рекорд зафиксировали в декабре 2017 года — 19,783 долларов.