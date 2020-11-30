После резкого падения на прошлой неделе стоимость биткоина в понедельник, 30 ноября, поднялась до самого высокого уровня в истории — 19 808 долларов.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что с начала года биткоин подорожал на 170%.
По данным портала CoinDesk, по состоянию на 17:14 по Киеву курс биткоина составил 19,829 долларов. Позже биткоин опустился до 19,519 долларов по состоянию на 17:44 по Киеву. По данным CoinDesk, предыдущий рекорд зафиксировали в декабре 2017 года — 19,783 долларов.
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После резкого падения на прошлой неделе стоимость биткоина в понедельник, 30 ноября, поднялась до самого высокого уровня в истории — 19 808 долларов.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что с начала года биткоин подорожал на 170%.
По данным портала CoinDesk, по состоянию на 17:14 по Киеву курс биткоина составил 19,829 долларов. Позже биткоин опустился до 19,519 долларов по состоянию на 17:44 по Киеву. По данным CoinDesk, предыдущий рекорд зафиксировали в декабре 2017 года — 19,783 долларов.