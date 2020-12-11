Национальная комиссия по информатике и правам человека Франции (CNIL) оштрафовала корпорации Google и Amazon на 100 млн евро и 35 млн евро соответственно.

Они нарушили правил использования файлов cookie, рекламных онлайн-трекеров, сообщает CNBC.

Согласно решению регулятора, Google совершил три нарушения, а Amazon — два. Компании были оштрафованы за размещение отслеживающих файлов cookie на компьютерах пользователей во Франции «без получения предварительного согласия и без предоставления соответствующей информации».

Google также был оштрафован за отслеживание пользователей, которые специально отключали персонализацию рекламы.

В CNIL добавили, что у Amazon и Google есть 90 дней, чтобы внести изменения в работу в использование cookie и устранить нарушения. В противном случае им будет грозить ежедневный штраф в размере 100 000 евро до момента внесения изменений. В корпорациях выразили несогласие с решением регулятора.

Напомним, компания Facebook может быть штрафована на $500 млрд за незаконный сбор биометрических данных пользователей на принадлежащей ей платформе Instagram.