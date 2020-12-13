Берлинская дизайн-студия T. Fotiadis Design заявила о грандиозном проекте, предназначенном для богатых людей, которые заботятся об экологии - новой 95-метровой мегаяхте, которая обойдется новому владельцу в почти четверть миллиарда долларов.

Об этом пишет ЦТС.

Работать почти стометровое судно будет от батарей, то есть не загрязнять атмосферу, но при этом поражать роскошью и безопасностью.

Создатели заверяют, что там будет специальная комната для встреч «дипломатического уровня» и так называемая «сейфовая (паническая) комната», в которой можно будет скрыться в случае внезапного нападения.

Предполагается, что «паническая комната» будет оборудована автономными системами подачи воздуха и жизнеобеспечения, устойчива к воздействию взрывчатых, отравляющих и радиоактивных веществ и защищена от прослушки.

А команда яхты сможет пройти специальную подготовку в одной из британских охранных компаний.

Как заявляется, яхта под рабочим названием Ultra2 может стать «лучшим плавучим посольством для мировой элиты».

На яхте будет два бассейна и кинотеатр Imax. Дизайнеры отметили, что новая яхта будет флагманом «ультрасовременности с точки зрения стиля и экологичности».

И воспользоваться всеми этим смогут 14 пассажиров и 26 членов экипажа.

Также к услугам пассажиров будут два бассейна и джакуззи. Дно главного бассейна, расположенного в кормовой части основной палубы, будет служить потолком гигантского пляжного клуба.

В носовой части будет установлен малый овальный бассейн с гидромассажем, скрытый от посторонних глаз высокими фальшбортами.

В середине корпуса дизайнер предлагает разместить атриум с эффектной винтовой лестницей.

Также яхту предполагается оснастить вертолетом EC135 Eurocopter.

Судно, развивающее максимальную скорость в 16 узлов, будет приводиться в движение полностью электрической силовой установкой и гибридными дизель-электрическими двигателями.

По замыслу разработчиков, топливные элементы на метаноле будут работать непрерывно и обеспечивать "высокую производительность, чтобы батареи оставались заряженными и готовыми к работе". И передвигаться по морю яхта будет плавно, комфортно, не влияя на окружающую среду.

«Это современная классика, ориентированная на более чистое будущее», - отметили создатели.

Несмотря на то, что яхта получится не только ультраэкологичной, но и ультрадорогой, в дизайн-студии заявили, что ею уже заинтересовались некоторые частные лица.