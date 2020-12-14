Департамент ЖКХ Николаевского городского совета собирается потратить на содержание Манганариевского сквера, известном как «Сердце города», 2,1 миллионов гривен на протяжении года.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса чиновники объявили торги по содержанию сквера с ожидаемой стоимостью работ в 2 миллиона 145 тысяч гривен. Предполагается, что за эту сумму подрядчик до 31 декабря 2021 года должен будет очищать територию сквера от снега, льда, опавшей листвы и мусора, ухаживать за газонами и деревьями, ухаживать за фонтаном и его системами, а также содержать техническое помещение под ним.

На данный моент идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который состоится 23 декабря 2020 года.

Напомним, 12 сентября, в День города в Николаеве запустили новый фонтан в Манганариевском сквере, известном как «Сердце города».

Как известно, реконструкция Манганариевского сквера началась семь лет назад. На его строительство уже было потрачено 17 миллионов гривен. При этом, в августе 2018 года Департамент ЖКХ провел обследование сквера за 112 тысяч гривен.

Директор Департамента ЖКХ Сергей Коренев заявлял, что на достройку сквера необходимо еще 19 миллионов гривен.

В марте 2019 года стало известно, что в сквере «Сердце города» разрушается туалет, который еще не сдан в эксплуатацию.

Спустя несколько месяцев, из насосной станции недостроенного фонтана в сквере украли оборудования на 100 тысяч гривен.

Экс-народный депутат Украины Артем Ильюк заявлял, что ответственность за нереализованный проект по реконструкции сквера «Сердце города» лежит на городских чиновниках.

Глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов, который является одним из авторов проекта «Сердце города», заявлял, что конечный проект реконструкции сквера был испорчен на 90%. Архитектор проекта реконструкции сквера Юлия Анищенкова посетовала на то, что реализовать задуманные идеи удалось не более чем на 30%, а смотреть на разрушенные тротуары в сквере ей больно.

При этом, в июле 2016 года в мэрии Николаева заявляли о готовности проекта, в соответствии с которым должны быть завершены работы по строительству сетей внешнего освещения парка «Сердце города». Тогда городской голова Николаева Александр Сенкевич также дал поручение рассмотреть возможность завершить строительство фонтана, который в свое время начали возводить в «Сердце города».

В апреле 2017 года Александр Сенкевич заявлял, что фонтан в сквере «Сердце города» может быть установлен уже в 2017 году, если горожане будут «хорошо молиться» об этом.

В конце июля 2018 года николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что к 230-летию города планируется открыть реконструированный сквер «Манганариевский» и фонтан, который находится в нем.

В июле 2019 года Александр Сенкевич в очередной раз пообещал завершить восстановление сквера в 2020 году.