В Виннице чиновники мэрии в прошлом году закупили соль для посыпки дорог во время гололеда по завышенной цене. Сумма нанесенного государству ущерба составляет более 5,5 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

— В Винницкой области следователи полиции направили в суд обвинительный акт в отношении должностных лиц, которые присвоили из бюджета более 5,5 миллионов гривен, — говорится в сообщении.

В ходе расследования следователи полиции собрали доказательства злоупотребления служебным положением тремя чиновниками, которые в конце прошлого года осуществили закупку соли для посыпки дорог во время гололеда по завышенной цене. Так, должностные лица департамента коммунального хозяйства и благоустройства вступили в сговор с представителем одного из местных обществ и, создав антиконкурентные условия для других участников тендера, заключили с указанной фирмой договор на приобретение технической соли по значительно завышенной цене.

Сумма нанесенного государству ущерба составляет более 5,5 миллионов гривен. В ходе проведения санкционированных обысков у подозреваемых изъяты денежные средства в сумме около 30 тысяч долларов.

Фигурантам дела объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и штраф от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила чиновников Николаевского областного совета, Департамента образования и науки ОГА и КП «Центр финансово-статистического мониторинга, материально-технического и информационного обеспечения образовательных учреждений», которые присвоили себе 15 миллионов гривен на закупке программного обеспечения электронных книг для школ области.