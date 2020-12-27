Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» повысила цену газа для бытовых клиентов на 14% в январе.

Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, что цены на природный газ для бытовых клиентов в январе 2021 года установлены на уровне 7,22 гривен за м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).

В декабре текущего года цена составляла 6,33 гривны.

— Изменение цен на газ в январе обусловлены, в первую очередь, сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо. Вместе с тем ГК «Нафтогаз Украины», начиная с августа, предлагает своим клиентам газ по одним из самых низких цен среди поставщиков, - сказано в сообщении.

Напомним, что в сентябре стоимость газа для населения превысила цену для промышленности.