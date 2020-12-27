Американская компания Илона Маска SpaceX завершила установку девятого прототипа межпланетного космического корабля Starship. На нем планируют совершать полеты на Марс.

Об этом пишет РБК.

Установка прототипа должна была завершиться еще 14 декабря, однако из-за аварии сроки выполнения работ были смещены. Запуск прототипа ракеты может состояться уже в январе 2021 года.

Напомним, в начале декабря испытания восьмого прототипа Starship был отменен - за секунду до старта система автоматически выключила двигатели.

Спустя день ракета Starship совершила тестовый полет над испытательными объектами SpaceX в Южном Техасе. При этом во время посадки Starship ударился о поверхность и разбился.

Отметим, Илон Маск презентовал прототип многоразового космического корабля, который может перевозить грузы и экипаж на Марс и Луну, еще в сентябре 2019 года. Аппарат под названием Starship имеет длину в 50 метров, а масса без учета топлива и груза около 120 тонн.

Ранее SpaceX с помощью ракеты Falcon 9 вывела на околоземную орбиту 12-ю партию миниспутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.