Стоимость криптовалюты Bitcoin, что уже несколько недель подряд била собственные исторические рекорды, потеряла за сутки 11,7% и упала ниже отметки в 29 тысяч долларов.

Об этом свидетельствуют данные криптовалютой биржи Coindesk.

По состоянию на 13:15 по Киеву Bitcoin установился на уровне 29 771 доллар и продолжает падать. В 12:21 он достиг 28 504 долларов.

Потеря в стоимости наблюдается после прыжка 2-3 января, когда криптовалюта добавила в стоимости более 4 тысяч долларов с пиком в 34 366 долларов.

Другая криптовалюта, Ethereum, которая также возросла до рекорда в более тысячи долларов в сутки подорожала на 15,9% и стоит 945,8 долларов.