Коммунальное предприятие «Николаевводоканал» собирается потратить 5,3 миллиона гривен на укладку нового асфальтового покрытия на местах разрытий.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники объявили тендер с ожидаемой стоимостью работ в 5 миллионов 330 тысяч гривен. Предполагается, что за эту сумму подрядчик должен будет до конца текущего года уложить новое асфальтовое покрытия на местах разрытий на проезжей части дорог, тротуаров, и внутриквартальных проездов. В техническом задании указано, что в зависимости от места укладки асфальта его толщина должна быть от 40 до 80 миллиметров.

На данный момент идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который должен состоятся 22 января.

Напомним, в августе 2020 года сотрудники государственного предприятия «Николаевская ТЭЦ» уложили асфальт в месте своего разрытия волнами в окантовку из глины и песка. При этом отметим, что на предприятии утверждали, что выполненыне работы соответствуют государственным нормам и стандартам в сфере ремонта дорог.