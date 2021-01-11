Британский финансовый надзор предостерегает потребителей, стремящихся получить максимальную прибыль от крипто-бума и роста стоимости биткоина.

Об этом пишет Bloomberg.

Британские экономисты утверждают, что вложения в криптоактивы и криптовалюту всегда сопряжены с высокими рисками, которые могут привести к полной утрате капитала.

«Инвестирование в криптоактивы или связанные с ними инвестиции и кредитование обычно сопряжены с очень высокими рисками в отношении денег инвесторов. Если потребители вкладывают средства в продукты такого типа, они должны быть готовы потерять все свои деньги», - говорится в заявлении Управления финансового надзора в понедельник.

Цена на биткоин, крупнейшую криптовалюту, за последний год выросла более чем в четыре раза. За воскресенье и понедельник он упал на 21%, ниже 32400 долларов. Это самый большой двухдневный спад с тех пор, как биткоин достиг рекордного уровня в 42 тысячи долларов 8 января.

Ранее сообщалось, что таможня Финляндии продаст свои биткоины стоимостью примерно 60 миллионов евро, которые конфисковали при раскрытии наркопреступлений.