Девять китайских компаний попали в «черный список» Соединенных Штатов Америки из-за вероятной связи с оборонной отраслью Китая. В списке оказались производитель смартфонов Xiaomi и производитель самолетов Comac.

Об этом сообщило агентство Reuters, которое имеет в своем распоряжении соответствующий документ.

Компании, которые попали в «черный список», будут подвергнуты новому инвестиционному запрету в США. Власти США вынудят американских инвесторов избавиться от активов этих фирм до 11 ноября 2021 года.

Посольство Китая в Вашингтоне и компании Xiaomi и Comac пока не прокомментировали попадание в «черный список» США.

Кто еще оказался в «черном списке», который обновляет Пентагон, в агентстве не рассказали.