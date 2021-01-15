|Скорость ветра:
|3.7 м/с
|Восход солнца:
|07:33
|Заход солнца:
|16:29
|Температура завтра:
|-5 C°
|Скорость ветра:
|4.3 м/с
|Восход солнца:
|07:52
|Заход солнца:
|16:21
|Температура завтра:
|-14 C°
Минторговли США ввело санкции против китайской компании Skyrizon — инвестора в ПАО «Мотор Сич», заявив, что она угрожает национальной безопасности США.
Об этом говорится в официальном пресс-релизе ведомства.
Отмечается, что Skyrizon внесли в список MEU (Military End-User) — туда заносят компании, действующие в интересах китайской армии. США вводит для тких компаний ограничения по экспорту, реэкспорту и перемещению товаров внутри страны. Чтобы выполнить указанные операции, компаниям нужно дополнительное лицензирование.
В релизе говорится, что Chinese National Offshore Oil Corporation и Skyrizon — угрожают нацбезопасности США, «помогая Китаю запугивать соседей в Южно-Китайском море».
— Безрассудные и воинственные действия Китая в Южно-Китайском море и его агрессивный толчок к приобретению интеллектуальной собственности и технологий для его милитаризации являются угрозой национальной безопасности США и безопасности международного сообщества. Skyrizon — китайская государственная компания - и ее попытки приобрести и узаконить зарубежные военные технологии представляют значительную угрозу национальной безопасности США и интересам внешней политики, – сказал министр торговли США Уилбур Росс.
Сообщается, что введение сакнций должно стать предупреждением экспортерам о тесной связи Skyrizon с армией Китая.
Как известно, в 2019 году китайская компания Skyrizon приобрела 50% акций украинского предприятия «Мотор Сич». Китайская сторона, по данным предприятия, обязалась инвестировать в завод 250 миллионов долларов. Продажа акций «Мотор Сич» вызвал возмущение в США. Вашингтон утверждает, что предприятие будет способствовать наращиванию военных мощностей Китая.
|
Учет и контроль – вот главное…Сергей Исаков
|
Ценности рынка абстрактны, а цены газ конкретны – почем будет согреться нынешней зимой?Александр Жолобецкий
Минторговли США ввело санкции против китайской компании Skyrizon — инвестора в ПАО «Мотор Сич», заявив, что она угрожает национальной безопасности США.
Об этом говорится в официальном пресс-релизе ведомства.
Отмечается, что Skyrizon внесли в список MEU (Military End-User) — туда заносят компании, действующие в интересах китайской армии. США вводит для тких компаний ограничения по экспорту, реэкспорту и перемещению товаров внутри страны. Чтобы выполнить указанные операции, компаниям нужно дополнительное лицензирование.
В релизе говорится, что Chinese National Offshore Oil Corporation и Skyrizon — угрожают нацбезопасности США, «помогая Китаю запугивать соседей в Южно-Китайском море».
— Безрассудные и воинственные действия Китая в Южно-Китайском море и его агрессивный толчок к приобретению интеллектуальной собственности и технологий для его милитаризации являются угрозой национальной безопасности США и безопасности международного сообщества. Skyrizon — китайская государственная компания - и ее попытки приобрести и узаконить зарубежные военные технологии представляют значительную угрозу национальной безопасности США и интересам внешней политики, – сказал министр торговли США Уилбур Росс.
Сообщается, что введение сакнций должно стать предупреждением экспортерам о тесной связи Skyrizon с армией Китая.
Как известно, в 2019 году китайская компания Skyrizon приобрела 50% акций украинского предприятия «Мотор Сич». Китайская сторона, по данным предприятия, обязалась инвестировать в завод 250 миллионов долларов. Продажа акций «Мотор Сич» вызвал возмущение в США. Вашингтон утверждает, что предприятие будет способствовать наращиванию военных мощностей Китая.