Управление образования Николаевского городского совета собирается потратить более 18 миллионов гривен на оплату электроэнергии.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники объявили тендер на закупку электроэнергии для школ и детских садов города на ожидаемую сумму в 18 миллионов 36 тысяч гривен. Предполагается, что за эту сумму подрядчик предоставит 7 миллионов 515 тысяч киловатт-часов до 31 декабря 2021 года.

Свои предложения для участия в торгах направили сразу пять компаний, среди которых: «Николаевская электроснабжающая компания», «Энергогазреерв», «Эрнеринг», «Газовая компания Энергоком» и «Электро-Ресурс». На данный момент чиновники ознакамливаются с тендерными предложениями компаний.

Напомним, Управление образования Николаевского городского совета заплатит 60,3 миллиона гривен коммунальному предприятию «Николаевоблтеплоэнерго» за отопление.