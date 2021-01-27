27 января в Верховной Раде запланировано голосование в первом чтении за законопроект, который обяжет интернет-гигантов, которые работают в Украине, платить налоги в украинский госбюджет.

Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту №4184, а также об этом заявил шлава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в комментарии Радио Свобода.

В пояснительной записке говорится, что предоставление компаниями нерезидентами электронных услуг для физических лиц, не имеющих статуса субъекта хозяйствования, не позволяет эффективно реализовать правила налогообложения НДС. Это приводит к потерям государственного бюджета и создает неконкурентную среду. Тем самым, нарушаются базовые принципы равенства и нейтральности налогообложения налогоплательщика.

По мнению Даниила Гетманцева, Рада должна установить равные условия для всех компаний работающих на данном рынке в Украине, и взымать налоги в государственный бюджет.

— У нас сложилась совершенно недопустимая ситуация, когда корпорации, которые зарабатывают большие деньги на территории Украины, вообще не платят налогов. Украинские компании, работающие в Украине и предоставляют аналогичные услуги, платят налог, а зарубежные компании — не платят. Мы обсуждали этот законопроект с представителями Facebook и других компаний и еще будем его обсуждать ко второму чтению. Мы знаем, что Facebook платит такой налог в более чем 20 странах мира, в частности в странах ЕС, Японии и России, — заявил Даниил Гетманцев.

В пояснительной записке приводят пример РФ, где в 2017 году года обязали нерезидентов уплачивать налог на добавленную стоимость по продаже электронных услуг. Речь идет о технологических гигантах — Apple, Google, Microsoft, Netflix, Wargaming Group, Bloomberg, Alibaba, Booking.com.

По словам Гетьманцева, законопроект не вводит новый налог, а предусматривает удобную форму уплаты налога на добавленную стоимость для цифровых гигантов и транснациональных корпораций, предоставляющих услуги в электронной форме на территории Украины. Отмечается, что только от рекламных услуг онлайн, Украина может получить 3 миллиарда гривен в год.