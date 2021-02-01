В морпорту «Ольвия» в Николаеве по состоянию на 8 утра 1 февраля ограничены операции с зерновыми из-за дождя.

Об этом свидетельствуют оперативные данные государтсвенного предприятия «Администрация морских портов Украины».

Кроме того, ограничена работа портов Измаил, Одесса, «Південный», Рени, Херсон и Черноморск.

Другие морские порты работают без ограничений операционной деятельности.

Согласно оперативной сводке АМПУ, устье «Быстрое», Бугско-Днепровско-лиманский канал и Херсонский морской канал открыты.

Вчера сообщалось, что 1 февраля, в Николаевской области ожидается ухудшение погодных условий. В частности, на территории региона в течение дня будет сильный снег и ветер 15 - 20 метров на секунду.