Исполнительный комитет Николаевского городского совета собирается потратить 1,7 миллионов гривен за уборку своих помещений.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники объявили торги по уборке помещений исполнительного комитета Николаевского городского совета с ожидаемой стоимостью работ в 1 миллион 778 тысяч 126 гривен. Предполагается, что за эту сумму подрядчик должен был бы до конца этого года убирать кабинеты, малый зал, большой зал, санузлы, коридоры, холлов, лифты, подвал, бомбоубежище, архивы. Уборка и уход за указанными помещениями включает в себя сухую и влажную уборку, удаление пыли с мебели, уборку корзин с мусором, уборку паркета и ламинатов, мытье зеркал, полирование мебели в 16 кабинетах, мытье окон, мытье раковин и туалетов.

Указывается, что услуга по охране закупается также для зданий Технического транспортного отдела Николаевского горсовета по улице Радостная, 9; Трудового архива мэрии Николаева по улице Московская, 13; Архивного отдела Николаевского горсовета по улице проспект Мира, 66А, а также ряда нежилых помещений по улице 12 Продольная, 38/3.

На данный момент в тендере ожидается проведение аукциона, на котором будет определен подрядчик, который и будет выполнять все запланированные работы.

Напомним, Исполнительный комитет Николаевского городского совета собирается потратить на услуги по охране здания мэрии около 2 миллионов гривен.