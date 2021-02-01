Управление капитального строительства Николаевской облгосадминистрации собирается потратить 4,3 миллиона гривен на реконструкцию здания Академического украинского театра.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники объявили торги по реконструкции театра по улице Дунаева, 59 на сумму в 4 миллиона 344 тысячи 162 гривны. Предполагается, что за эти деньги подрядчик должен будет до конца 2021 года подрядчик заменит покрытие крыши и парапетов, а также заменит внутреннюю металлическую лестницу.

Участие в торгах приняло три компании, среди которых: «Тавриямонолитстрой» с предложением в 4 миллиона 40 тысяч 70 гривен, «Бипи Сервис» с предложением в 4 миллиона 83 тысячи гривен, а также «Салтора Груп», которая запросила 4 миллиона 344 тысячи 162 гривны. В итоге чиновники решили отдать предпочтение последнему участнику и направили запрос о заключении договора.

Отметим, что согласно данным сайта Министерства юстиций Украины, компания «Салтора Груп» была зарегистрирована более 8 лет назад в городе Черноморск Одесской области. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий, производством машин и оборудования общего назначения, монтажом водопроводных сетей, систем отопления и кондиционирования, а также оптовой торговлей древесиной и строительными материалами.

Напомним, Управление капитального строительства Николаевской облгосадминистрации в ноябре 2020 года объявило тендер на капитальную реконструкцию здания академического художественного русского драматического театра.