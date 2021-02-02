Компания Alibaba сообщила о 37% росте выручки за квартал, закончившийся в декабре. Цифры оказались выше, чем ожидали аналитики. Однако инвесторы сомневаются в своих активах, поскольку регулятивные меры Пекина бросили тень на будущее компании и миллиардера Джека Ма.

Об этом пишет CNN.

Во время пандемии Alibaba получала сверхдоходы, люди стали совершать покупки в Интернете, не выходя из дома. А в последнем квартале компания объявила акцию в рамках Дня холостяков, бум скидочных товаров принес компании десятки миллиардов долларов.

— Благодаря быстрому восстановлению экономики Китая у Alibaba был очень хороший квартал, - заявлял Даниэль Чжан, председатель и главный исполнительный директор Alibaba.

Но инвесторов беспокоят жесткая регуляция, которую китайские власти планируют применять в отношении Alibaba.

Китайская пресса также обрушилась на владельца Alibaba Джека Ма. Во вторник Shanghai Securities Journal похвалил видных китайских бизнес-лидеров в статье о «духе предпринимательства». Журналист упомянул многих китайских предпринимателей, а Джека Ма проигнорировал.

— Если китайское правительство амерено расправиться с откровенными предпринимателями и занять более консервативную позицию в отношении своих крупных технологических предприятий, это подорвет доверие инвесторов к бренду, - проанализировал ситуацию Энди Холвелл, старший директор по розничным продажам цифровой консалтинговой компании Publicis Sapient.

CNN отмечает, что Пекин все больше беспокоится о влиянии крупных частных технологических компаний на финансовую индустрию, а также о том, насколько они укрепились в повседневной жизни Китая с помощью приложений для цифровых платежей и других обыденных услуг.

По сообщению государственного информационного агентства Синьхуа, в декабре президент Си Цзиньпин назвал усилия по усилению антимонопольных правил в отношении онлайн-платформ одной из самых важных целей на 2021 год. В канун Рождества регулирующие органы объявили о проведении антимонопольного расследования в отношении Alibaba.

Управляющий Народного банка Китая заявил на прошлой неделе на виртуальной форме в Давосе, что регулирующие органы участвуют в деятельности этой компании.

Джек Ма остался номинальным руководителям, де-факто он ушел из компании. Он исчез из поля зрения общественности на несколько месяцев, прежде чем ненадолго появиться в январском видеоролике, чтобы поговорить с учителями на благотворительном мероприятии.

Ранее Никвести сообщали, что один из богатейших людей Китая, основатель Alibaba Group Джек Ма, состояние которого оценивается в 35,8 миллиардов долларов, стал членом Коммунистической партии Китая.