Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей приняла решение о выдаче лицензии на открытие онлайн казино ООО «Спейсикс»
Об этом сообщила пресс-служба комиссии.
«Вчера (2 февраля, — прим.) на заседании КРАИЛ было рассмотрено заявление ООО «Спейсикс» о получении лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет. После рассмотрения документов было принято положительное решение», — говорится в сообщении.
Комиссия отмечает, что теперь в соответствии с определенными законом обязательствами организация должна заплатить за лицензию. После подтверждения оплаты будет выдана лицензия сроком на 5 лет.
«ООО «Спейсикс» будет иметь права и обязанности, которые определяются законом и лицензионными условиями», — отметили в ведомстве.
В частности, это соблюдение правил проведения азартных игр, предотвращение распространению лудомании и недопущение к игре лиц, не достигших 21-летнего возраста.
Напомним, в прошлом году Рада поддержала легализацию игорного бизнеса.
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Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей приняла решение о выдаче лицензии на открытие онлайн казино ООО «Спейсикс»
Об этом сообщила пресс-служба комиссии.
«Вчера (2 февраля, — прим.) на заседании КРАИЛ было рассмотрено заявление ООО «Спейсикс» о получении лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет. После рассмотрения документов было принято положительное решение», — говорится в сообщении.
Комиссия отмечает, что теперь в соответствии с определенными законом обязательствами организация должна заплатить за лицензию. После подтверждения оплаты будет выдана лицензия сроком на 5 лет.
«ООО «Спейсикс» будет иметь права и обязанности, которые определяются законом и лицензионными условиями», — отметили в ведомстве.
В частности, это соблюдение правил проведения азартных игр, предотвращение распространению лудомании и недопущение к игре лиц, не достигших 21-летнего возраста.
Напомним, в прошлом году Рада поддержала легализацию игорного бизнеса.
|
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|
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|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа