Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей приняла решение о выдаче лицензии на открытие онлайн казино ООО «Спейсикс»

Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

«Вчера (2 февраля, — прим.) на заседании КРАИЛ было рассмотрено заявление ООО «Спейсикс» о получении лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет. После рассмотрения документов было принято положительное решение», — говорится в сообщении.

Комиссия отмечает, что теперь в соответствии с определенными законом обязательствами организация должна заплатить за лицензию. После подтверждения оплаты будет выдана лицензия сроком на 5 лет.

«ООО «Спейсикс» будет иметь права и обязанности, которые определяются законом и лицензионными условиями», — отметили в ведомстве.

В частности, это соблюдение правил проведения азартных игр, предотвращение распространению лудомании и недопущение к игре лиц, не достигших 21-летнего возраста.

Напомним, в прошлом году Рада поддержала легализацию игорного бизнеса.