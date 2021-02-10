На комиссии по законности депутаты потребовали у управления спорта и управления коммунального имущества предоставить подробные разъяснения по данному коммунальному решению.

Данный вопрос обсуждался на комиссии по законности, - передает корреспондент НикВести.

Представитель спортивного объединения «Незалежна спілка спортсменів» Владимир Рудниченко вынес на комиссию вопрос правовой оценки передачи имущества стадиона «Юность» под непосредственное управление Центрального стадиона Николаева. Он утверждал, что подобное решение было самодеятельностью чиновников без подкрепляющего решения профильной комиссии горсовета Николаева.

— 18 декабря 2020 года появилось распоряжение о передаче имущества стадиона «Юность» под подчинение стадиона Центральный. На данный момент ни управление спорта, ни администрация Центрального стадиона не предоставили никаких объяснений. Людей не предупредили. Процедура проходила подобным образом: каждого по отдельности вызывали в кабинет директора стадиона «Юность» (в данный момент он и.о), где он говорил работникам, что стадион ликвидируется, и если они не напишут заявления на увольнение, то через два месяца могут остаться без работы, - сказал Владимир Рудниченко.

Владимир Рудниченко также заявил, что к сложившийся ситуации привел юридический прецедент, когда вето мэра действует до сегодняшнего дня, несмотря на то, что городской голова воспользовался данным инструментом еще в 2017 году.

— В 2017 году 23.02 на сессии городского совета было принято решение, что депутаты отдают своим решением право распоряжаться коммунальным имуществам должностным лицам исполкома. 25.04 депутаты проголосовали за возвращение данного права, а 26.04 2017 года мэр Александр Сенкевич ветировал это решение. В мае-июне 2017 года состоялась первая попытка передачи стадиона «Юность» в распоряжение другого объекта, ко мне обратились работники стадиона, я написал письмо, - сказал Владимир Рудниченко.

Глава комиссии по законности и глава фракции «Европейская солидарность» в Николаевском горсовете Елена Киселева попросила управление коммунального имущества объяснить сложившуюся ситуацию с передачей имущества стадиона Юность.

— Насчет реорганизации, насколько я понимаю, двух коммунальных объектов, у меня вопрос к представителю управлению коммунальной собственности. Именно это управления наделено полномочиями насчет их совмещения или переформатирования. Объясните ситуацию насчет этих двух коммунальных объектов, - попросила Елена Киселева.

Представитель управления коммунального имущества отметил, что только исполняет поручение мэра и заявление от управления спорта.

— К нам обратилось управление по вопросам физической культуры и спорта с просьбой изъять коммунального имущества со стадиона «Юность» и передачи его на баланс Центрального стадиона. Мы можем только осуществить это решение. У нас есть письменное обращение Машкина. На следующую комиссию мы предоставим его. На исполнение еще было поручение городского головы по этому вопросу насчет передачи имущества (от 24 декабря поручение). Передача будет осуществляться по графику, на сегодняшний день идет инвентаризация имущества стадиона «Юность». Вопрос про назначение нового директора стоит уже длительное время, потому что директор не подал декларацию про свои доходы, хотя на должность он назначен давно и это усложняет передачу. На сегодняшний день подготовлен проект решения про организацию стадиона юность путем присоединения к коммунальному объекту Центральный городской стадион. А решение насчет реорганизации будет принято сессией городского совета, - объяснился чиновник.

Депутат от партии «ОПЗЖ» Александр Медведев усомнился законности подобного решения, отметив, что прежде чем управление начнет исполнять решение, оно должно получить согласование от депутатов горсовета.

— Перед тем как готовить такое решение, вы должны спросить у депутатов профильной комиссии про ликвидацию одного коммунального объекта путем слияния с другим, - отметил депутат.

Представитель управления коммунального имущества заверил депутата, что для начала будет подготовлено решение. После этого на заседании появился глава управления коммунальной собственности Мкртыч Мкртчян, который заявил, что решение об слиянии двух объектов было принято для оптимизации процессов управления стадионами. Он также напомнил, что на стадионе «Юность» погиб в 2018 году один человек, потому что на спортивном объекте не было электрика, который следил бы за оборудованием.

— Насчет стадиона «Юность». Этот объект находился в подчинении администрации Заводского района, это не характерное состояние, у нас нет необходимости каждую администрацию подвязывать к спортивному сооружению. У нас действует программно-целевой метод финансирования, итак, для физической культуры и спорта у нас есть соответственное управление – управления с соответствующей целевой программой. Итак, принято управленческое решение передать имущество Центральному стадиону с сохранением трудоустройства большинства работников в большем заведении. Они будут иметь такую же зарплату и функционал обязанностей. На этом стадионе «Юность» нет необходимых условий для обеспечения эксплуатации. У 2018 году был случай, когда погиб человек в связи с тем, что у стадиона нет подготовленного специалиста по электрооборудованию. Поэтому даже с этой точки зрения есть Центральный стадион, который способен обеспечить эксплуатацию спортивных сооружений. Поэтому все спортивные сооружения, которые переданы в управление Центрального стадиона, будут эксплуатироваться вместе. Это эффективнейшая эксплуатация, - сказал Мкртыч Мкртчян.

После объяснений от управления коммунальной собственности, Елена Киселева предложила депутатам проголосовать за получение дополнительной информации от управления спорта и управления коммунальной собственности по спорной ситуации.

— Мне кажется, что объединение коммунальных учреждений, основателями которых является Николаевский городской совет, пусть инициатива исходит от вас и вы можете нас убедить, но это должно закрепляться решением совета. А у нас получилось, извините, фигня какая-то. Людей уволили, а решение об объединении не приняли, - заявила депутат.

Напомним, депутат Николаевского городского совета от фракции «Наш край» Сергей Кантор заявил, что руководство Центрального городского стадиона уже два года не может нанять агрономов для ухода за натуральными полями, на которые из бюджета потратили около 50 миллионов гривен.