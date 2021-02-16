Украина ожидает продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. Сейчас идет техническая часть переговоров сразу по трем направлениям.

Об этом заявил советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире Радио НВ.

Он отметил, что сейчас представители фонда ведут переговоры с Минфином, с Минюстом и Нацбанком. Переговоры связаны «с юридическими аспектами, а не с экономикой в целом».

— С Минфином более-менее понятно, что обсуждается: параметры 2022 года, некоторые аспекты этого года, но они не такие принципиальные, что их невозможно решить. Идет повестка с НБУ, там тоже более-менее все понятно и тоже ощутимый прогресс был, — рассказал Олег Устенко.

Олег Устенко отметил, что сейчас нет поводов для беспокойства из-за заявлений МВФ о сотрудничестве с Украиной.

— Я не вижу серьезных проблем, не думаю, что нам нужно немедленно начать беспокоиться из-за заявлений со стороны МВФ — точно не стоит. Во-первых, мы ожидаем, что сотрудничество будет продолжено. Во-вторых, страна в этом году находится на восстановительной траектории, — сказал Олег Устенко.

Единственным «узким местом» в переговорах Украины с МВФ, как отметил Устенко, является «восстановление украинской антикоррупционной архитектуры».

Ранее стало известно, что виртуальная миссия МВФ завершилась без результата. Займы были заморожены в связи с медленными темпами реформ.