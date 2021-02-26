26 февраля в Николаевской городской больнице № 1 открыли современное инсультное отделение, отремонтированное за деньги спонсоров.
Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на телеканале НИС-ТВ.
Отделение для инсультных и инфарктных больных не работало последние 4 года — здание находилось в аварийном состоянии. За ремонт отделения взялись компания «Нибулон», Николаевский тепловозоремонтный завод, Николаевский комбинат хлебопродуктов и другие. Ремонт и оснащение отделения заняли несколько месяцев.
— Этому зданию 130 лет, как и всей больнице. Было заменено все — кровля, полы, все остальное. Остались только стены, — отметила главврач Мария Грачева.
Учитывая, что инфаркты и инсульты приводят к многочисленным осложнениям, предоставить необходимую помощь таким больным в обычных отделениях не всегда возможно. Поэтому новое отделение позволит медикам предоставлять квалифицированную помощь.
— Учитывая, что бюджет у нас очень маленький в этом году, и мы уже имеем дефицит в этом году, это просто грандиозная помощь городу Николаеву. Более того, эти стандарты, которые нам задали тут, нужно теперь привести в порядок оставшиеся здания за средства городского бюджета. Чтобы это все выглядело полностью завершенным, — сказал мэр Николаева Александр Сенкевич.
С новым отделением ознакомились представители Национальной службы здоровья, отметив, что все сделано с высочайшим качеством.
Фото: пресс-служба компании «Нибулон»
|
Про то, как место сидения опять определяет угол зрения…Александр Жолобецкий
|
Дерева не винні, у всьому винувата тьотя і це не смішно, будьте як PerseveranceСтанислав Мартиросов
26 февраля в Николаевской городской больнице № 1 открыли современное инсультное отделение, отремонтированное за деньги спонсоров.
Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на телеканале НИС-ТВ.
Отделение для инсультных и инфарктных больных не работало последние 4 года — здание находилось в аварийном состоянии. За ремонт отделения взялись компания «Нибулон», Николаевский тепловозоремонтный завод, Николаевский комбинат хлебопродуктов и другие. Ремонт и оснащение отделения заняли несколько месяцев.
— Этому зданию 130 лет, как и всей больнице. Было заменено все — кровля, полы, все остальное. Остались только стены, — отметила главврач Мария Грачева.
Учитывая, что инфаркты и инсульты приводят к многочисленным осложнениям, предоставить необходимую помощь таким больным в обычных отделениях не всегда возможно. Поэтому новое отделение позволит медикам предоставлять квалифицированную помощь.
— Учитывая, что бюджет у нас очень маленький в этом году, и мы уже имеем дефицит в этом году, это просто грандиозная помощь городу Николаеву. Более того, эти стандарты, которые нам задали тут, нужно теперь привести в порядок оставшиеся здания за средства городского бюджета. Чтобы это все выглядело полностью завершенным, — сказал мэр Николаева Александр Сенкевич.
С новым отделением ознакомились представители Национальной службы здоровья, отметив, что все сделано с высочайшим качеством.
Фото: пресс-служба компании «Нибулон»