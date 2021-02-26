26 февраля в Николаевской городской больнице № 1 открыли современное инсультное отделение, отремонтированное за деньги спонсоров.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на телеканале НИС-ТВ.

Отделение для инсультных и инфарктных больных не работало последние 4 года — здание находилось в аварийном состоянии. За ремонт отделения взялись компания «Нибулон», Николаевский тепловозоремонтный завод, Николаевский комбинат хлебопродуктов и другие. Ремонт и оснащение отделения заняли несколько месяцев.

— Этому зданию 130 лет, как и всей больнице. Было заменено все — кровля, полы, все остальное. Остались только стены, — отметила главврач Мария Грачева.

Учитывая, что инфаркты и инсульты приводят к многочисленным осложнениям, предоставить необходимую помощь таким больным в обычных отделениях не всегда возможно. Поэтому новое отделение позволит медикам предоставлять квалифицированную помощь.

— Учитывая, что бюджет у нас очень маленький в этом году, и мы уже имеем дефицит в этом году, это просто грандиозная помощь городу Николаеву. Более того, эти стандарты, которые нам задали тут, нужно теперь привести в порядок оставшиеся здания за средства городского бюджета. Чтобы это все выглядело полностью завершенным, — сказал мэр Николаева Александр Сенкевич.

С новым отделением ознакомились представители Национальной службы здоровья, отметив, что все сделано с высочайшим качеством.

Фото: пресс-служба компании «Нибулон»