3 марта в Николаеве состоялась презентация запуска трансграничного проекта Европейского Союза по развитию культурных и креативных индустрий в бассейне Черного моря.

Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Отмечается, что CREA CENTER — это точка роста для творческих людей и возможность трансформировать свой талант в бизнес. В николаевском СREA CENTER будут созданы лаборатории для музыкантов, художников, иллюстраторов, дизайнеров, людей, которые работают с фото- и видеоконтентом, которые смогут не только создавать креативный продукт, но и получат и возможность международного нетворкинга с партнерами и смогут презентовать свой продукт на европейском рынке.

В мероприятии приняли участие: Артем Ващиленко — руководитель проекта, глава Украинской Ассоциации Центров Поддержки Бизнеса, Анна Шаловинская — куратор креативного центра, основательница польско-украинского агентства иллюстраторов ConceptCult, Татьяна Шуличенко — директор Департамента экономического развития Николаевского городского совета, Наталья Заборовская, начальница отдела культурно-художественной работы управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия Николаевского горсовета.

— Идея Центра креативных индустрий основывается на необходимости создания точки роста для творческих людей, предоставлении им необходимых знаний для того, чтобы у них появились возможности трансформировать свой талант в бизнес, чтобы они коммуницировали друг с другом, а главное — чтобы смогли стать частью европейского креативного пространства. В рамках проекта, субъекты уже CREA-бизнеса, будут работать в коворкинге, смогут принять участие в международных конференциях, воркшопах и других мероприятиях. Для резидентов будут также обеспечены возможности цифрового общения с международными партнерами, — отметил руководитель проекта CREA CENTER в Николаеве Артем Ващиленко.

Татьяна Шуличенко, директор Департамента экономического развития Николаевского городского совета считает, что сотрудничество власти и организаций гражданского общества позволяет более активно привлекать инвестиции для развития города.

— Для Николаева этот проект является актуальным, поскольку развитие креативных индустрий это именно то направление, которое потенциально может предоставить дополнительный толчок экономическому развитию города, при этом обогатив его культурно. Не менее важна поддержка со стороны международных партнеров, которая позволяет привлекать дополнительные средства на реализацию интересных идей, — отметила она.

Свою поддержку проекту выразила Наталья Заборовская, начальница отдела культурно-художественной работы управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия Николаевского городского совета:

— Главный ресурс креативной индустрии — это люди с их интеллектуальными способностями, талантами, творческим потенциалом. Мы очень рады, что есть такой проект, который позволит развивать этот ресурс. В пределах своих полномочий и возможностей мы будем всячески содействовать в реализации этого направления и работе Центра Креативных индустрий.

Анна Шаловинская, куратор проекта CREA CENTER в Николаеве, проинформировала об основных направлениях деятельности и возможностях центра, а именно:

конференц-зал для проведения международных и украинских конференций;

пространство для коворкинга специалистов креативных индустрий;

3D printing (3Д печать)

AR / VR (проектирование / рисование в дополненной реальности)

музыкальная студия;

видеостудия;

лаборатория дизайна текстиля;

студия веб-дизайна и иллюстрации (цифровое искусство).

— Я очень рада работать в этом проекте, потому что давно мечтала о создании качественного, нового центра, который смог бы стать надежным партнером для талантливых людей, основой для развития креативной индустрии и культурного международного общения. Став одним из 5 городов, где откроется CREA CENTER, Николаев доказал свой креативный потенциал, — отметила Анна Шаловинская.

Открытие CREA CENTER в Николаеве запланировано на начало 2022 года.

Отмечается, что в рамках программы трансграничного сотрудничества Черноморского бассейна на 2014-2020 годы Европейского инструмента соседства (ENI) проект «Развития культурных и креативных индустрий в бассейне Черного моря» CREA CENTER был выбран для реализации в пяти странах, включая Украину. Ведущий партнер — муниципалитет Чекмекьой (Стамбул, Турция), город Николаев представляет всеукраинская общественная организация «Украинская Ассоциация Центров Поддержки Бизнеса», Румынию — город Констанца, Грецию — город Кавала, Болгарию — город Бяла.

Общая цель проекта — совместное содействие бизнесу и предпринимательству в секторах культуры в бассейне Черного моря. В рамках проекта заработают центры, в которых художники, дизайнеры, архитекторы, инженеры, ученые и другие представители творческих индустрий смогут свободно себя чувствовать, трансформировать свои идеи в конкретные продукты собственного творчества, делиться опытом, знаниями и технологиями, развивать навыки предпринимательства, получать поддержку по модерации бизнес-процессов и тому подобное. Кроме того, участникам будет предоставлена возможность участвовать в совместной сети для обмена опытом с представителями культурных сообществ, работающих в креативных отраслях в 5 странах Черноморского региона.