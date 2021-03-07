Как передает Укринформ, об этом сообщает агентство Reuters.
Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки отметила, что речь идет о «серьезной уязвимости», которая продолжает представлять угрозу.
Согласно имеющимся данным, десятки тысяч организаций в Азии и Европе также пострадали.
Компания Microsoft в пятницу отказалась комментировать масштабы проблемы, но заявила, что сотрудничает с государственными учреждениями и охранными компаниями с целью оказания помощи пострадавшим клиентам.
Microsoft сообщила об атаке на серверы почтовых ящиков Exchange Server 2 марта.
Хакеры пытались получить информацию от исследователей инфекционных заболеваний, юридических фирм, вузов, неправительственных учреждений, аналитических центров и других организаций.
Компания обвинила в хакерской атаке «актера, поддерживаемого китайским правительством». По данным компании, за атакой стоит китайская хакерская группировка Hafnium.
В правительстве Китая заявили, что страна не имеет отношения к этим действиям.
Как сообщает Wired, в сообществе кибербезопасности предупредили, что уязвимые места, которые использовали хакеры, могут позволить им атаковать бесчисленное количество организаций по всему миру.
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Как передает Укринформ, об этом сообщает агентство Reuters.
Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки отметила, что речь идет о «серьезной уязвимости», которая продолжает представлять угрозу.
Согласно имеющимся данным, десятки тысяч организаций в Азии и Европе также пострадали.
Компания Microsoft в пятницу отказалась комментировать масштабы проблемы, но заявила, что сотрудничает с государственными учреждениями и охранными компаниями с целью оказания помощи пострадавшим клиентам.
Microsoft сообщила об атаке на серверы почтовых ящиков Exchange Server 2 марта.
Хакеры пытались получить информацию от исследователей инфекционных заболеваний, юридических фирм, вузов, неправительственных учреждений, аналитических центров и других организаций.
Компания обвинила в хакерской атаке «актера, поддерживаемого китайским правительством». По данным компании, за атакой стоит китайская хакерская группировка Hafnium.
В правительстве Китая заявили, что страна не имеет отношения к этим действиям.
Как сообщает Wired, в сообществе кибербезопасности предупредили, что уязвимые места, которые использовали хакеры, могут позволить им атаковать бесчисленное количество организаций по всему миру.