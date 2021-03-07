От 20 000 до 30 000 американских организаций подверглись хакерским атакам, из-за изъянов программного обеспечения для электронной переписки - Microsoft Corp.

Как передает Укринформ, об этом сообщает агентство Reuters.

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки отметила, что речь идет о «серьезной уязвимости», которая продолжает представлять угрозу.

Согласно имеющимся данным, десятки тысяч организаций в Азии и Европе также пострадали.

Компания Microsoft в пятницу отказалась комментировать масштабы проблемы, но заявила, что сотрудничает с государственными учреждениями и охранными компаниями с целью оказания помощи пострадавшим клиентам.

Microsoft сообщила об атаке на серверы почтовых ящиков Exchange Server 2 марта.

Хакеры пытались получить информацию от исследователей инфекционных заболеваний, юридических фирм, вузов, неправительственных учреждений, аналитических центров и других организаций.

Компания обвинила в хакерской атаке «актера, поддерживаемого китайским правительством». По данным компании, за атакой стоит китайская хакерская группировка Hafnium.

В правительстве Китая заявили, что страна не имеет отношения к этим действиям.

Как сообщает Wired, в сообществе кибербезопасности предупредили, что уязвимые места, которые использовали хакеры, могут позволить им атаковать бесчисленное количество организаций по всему миру.