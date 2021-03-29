Об этом сообщает AP.

Кони и собаки работают в полиции, пожарной и пограничной службе. Они находят людей в разрушенных зданиях, выслеживают беглецов, помогают выявлять контрабанду и взрывчатые вещества и тому подобное. В обмен на это животные получают пищу и место для проживания.

После того, как их служба заканчивается, их отдают новым хозяевам или в специальные приюты для животных. Он государства животные в отставке помощи не получают.

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский заявил, что законопроект — это «моральный долг» людей перед животными. Собакам и лошадям планируют выплачивать пенсию, которая должна помочь новым хозяевам ухаживать за животными.

По данным МВД Польши, в настоящее время на государство работают 1200 собак и 60 лошадей. Ежегодно 10% животных завершают службу.

Кроме того, законопроект должен зафиксировать негласное пока что правило о том, что сотрудники, работавшие с животными, могут забирать животных себе.

Варшавский полицейский Павел Кукнио говорит, что собакам в отставке обычно необходима дорогостоящая медицинская помощь. Пенсионные выплаты должны уменьшить расходы хозяев.

Бывший полицейский Славомир Валковяк ухаживает за бывшими служебными собаками и лошадьми в единственном в Польше приюте для животных в отставке. Он говорит, что регулярные выплаты от государства облегчат его ежемесячные расходы на животных, которые достигают тысяч злотых. Другие хозяева бывших служебных животных также рассказали, что благодаря пенсионным выплатам они смогут предоставить своим животным медицинскую помощь.