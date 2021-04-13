Областное коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» берет на работу студентов и молодых специалистов технических специальностей.

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

Отмечается, что средний возраст работников «Николаевоблтеплоэнерго» на сегодня составляет 54 года.

«Безусловно, все они профессионалы своей сферы, однако, важно, чтобы накопленный опыт был передан молодому поколению. Именно поэтому директор предприятия Николай Логвинов выступил с инициативой сотрудничества с университетами Николаевщины, которые готовят специалистов технических направлений, и внедрения дуального образования», — говорится в сообщении.

Так прошлым летом десять студентов Николаевского национального аграрного университета по специальности «Электроэнергетика, электротехника и электромеханика» прошли практику в ОКП «Николаевоблтеплоэнерго», а уже в сентябре изъявили желание устроиться на работу и параллельно продолжать учебу.

Юношей трудоустроили электромонтерами в цех по эксплуатации и ремонту электроустановок, контрольно-измерительных приборов и автоматики предприятия, и на сегодня они отработали свой первый отопительный сезон.

— Наша молодежь проявила себя с хорошей стороны еще во время прохождения практики. Ребята были трудоустроены электромонтерами 3 разряда, а по результатам профессиональной работы разряд повышен до 4-го. Еще будучи студентами, ребята работают на мощном теплоснабжающем предприятии Украины, имея возможность получать высшее образование и опыт работы по специальности. К тому же, получать достойную заработную плату. Кроме этого, все они работают с наставниками и современным оборудованием, получая качественные знания. В целом мы открыты к сотрудничеству со всеми профессионально-техническими и высшими учебными заведениями области, — рассказал директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов.

В течение отопительного сезона специалисты обслуживали индивидуальные тепловые пункты, центральные тепловые пункты, котельные и насосные станции. Среди обязанностей — ремонт и техническое обслуживание электрооборудования и автоматики. А именно: проведение ремонтных работ электродвигателей, автоматических выключателей, контакторов, контроль и наладка автоматики безопасности котлоагрегатов и частотных преобразователей, кабельных линий.

— Работа на теплоснабжающем предприятии и обучение в университете — это, конечно, две большие разницы, как говорят. Мы пришли, имея теоретические знания, а приобретаем уже практические навыки, поэтому сочетание дает положительный результат. В течение времени работы на предприятии непосредственно участвовал в запуске индивидуальных тепловых пунктов, занимаюсь системой диспетчеризации и автоматизации объектов, а также ремонтом электрооборудования. Я планирую и дальше работать и строить свою карьеру на предприятии, — делится Алексей Шептелевский, комментируя свой первый отопительный сезон на «Николаевоблтеплоэнерго».

Сотрудничество предприятия с учебными заведениями продолжается. В феврале к коллективу предприятия в рамках сотрудничества с Николаевским национальным аграрным университетом присоединились еще трое студентов, история которых на ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» только начинается.

— Мы обращаемся к представителям профессионально-технических заведений и университетов Николаевщины и всей Украины присоединяться к внедрению дуального образования, предоставляя молодежи возможность начать карьеру на мощном теплоснабжающем предприятии Николаева, — резюмирует Николай Логвинов.

Ранее в «Николаевоблтеплоэнерго» показали результаты реконструкции котельной на улице Белой, а также рассказали об изменениях на двух других объектах предприятия.