В пятницу, 30 апреля, в Николаеве состоялся круглый стол, на котором участники обсудили возможности местной демократии при регулировании и дерегуляции водной отрасли.

Организатором мероприятия выступила коалиция Николаевской региональной платформы реформ (НРПР) совместно с Реанимационным Пакетом Реформ и Николаевским городским советом, передают НикВести.

Мероприятие проходило в интерактивном формате - режиме онлайн с помощью конференции в Zoom. Участники могли задавать вопросы, участвовать в обсуждении и наработке рекомендаций.

Вначале мероприятия эксперт коалиции НРПР, представитель Общественного совета при Государственной регуляторной службе Украины Валерий Ветров указал, что к середине мая они подготовят свои экспертные предложения и передадут их исполнительной власти.

— Когда мы начинаем анализировать, то видим, что эффективность этого управления зависит от двух факторов. Первое, от того, учитывает ли власть специфику отрасли, проводит ли соответствующие консультации с представителями любых отраслей при подготовке решений. Второе, получение обратной связи от представителей отраслей об эффективности этого регулирования. Мы видим, что обязательным условием успешного регулирования является постоянная связь со стейкхолдерами и мониторинг результативности регуляции. Также мы видим, что в странах, где происходит постоянный контакт и взаимодействие с бизнесом, там более стабильное развитие экономики. В какой бы стране мы не были, встречаясь с органами власти, нам всегда говорят, что основная цель и задача органов власти – удержание и привлечение бизнеса. Это мы всегда должны помнить, - указал Валерий Ветров.

Далее он напомнил, что и в нашей стране Конституция, а также Закон «О местном самоуправлении» предоставляют право гражданами принимать участие в управлении государственными делами.

— Это и общественная экспертиза деятельности органов власти, и консультации с общественностью, и общественные советы, участие в обсуждении регуляторных актов. Если мы посмотрим на первую часть Закона «О местном самоуправлении», то увидим, что там очень много инструментов местной демократии: местный референдум, электронные петиции, общественный бюджет, общественные слушания, самоорганизация граждан. И мы видим, что в городах, где используются эти инициативы, там более эффективные принимаются решения, меньше каких-то выступлений, а больше понимания населением, - рассказал Валерий Ветров.

Он указал, что и в Николаеве эксперты помогли власти, разработав «Концепцию развития рек и маломерного судоходства в Николаеве на 2019 - 2030 года».

— Мы хотим, чтобы использовалось наше конкурентное преимущество, чтобы к нам приходило как можно больше судов, которые здесь останавливались бы на стоянку. Вторая цель – создать максимально благоприятные условия для людей, которые живут в нашем городе, чтобы они пользовались рекой. Мы понимаем, что достичь этого не сможем, если не изменим существующую регуляторную сферу, - резюмировал Валерий Ветров.

На это глава постоянной депутатской комиссии Николаевского горсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной собственности и транспорта, директор компании «Артель ЛТД» Дмитрий Иванов добавил, что в нашем городе, например, вопросами речных перевозок мало кто занимается, поскольку такому соискателю придутся пройти множество проверок и экспертиз, чтобы получить разрешение.

— Вот, приведу вам цифры, фирме «Артель», чтобы начать навигацию в 2019 году, нужно было, а это без регистрации, без флага, без документов и ремонта нужно было 298 тысяч за 3 парохода. Это чтобы получить все разрешения. В 2020 году мы один пароход не спускали, это вышло 150 тысяч. В этом году мы спускаем 3 парохода, это уже 331 тысяча. Эту сумму нужно сразу заплатить. Это все мы платим в бюджет Украины, но что мы тогда еще платим по доходам, по НДС? Куда это все идет? Маленькие и приватные пароходы уже работают, но немного большие, получается, что идут по полной схеме, - сказал Дмитрий Иванов.

Валерий Ветров предложил к решению этой проблемы привлечь профильные ассоциации.

В итоге эксперт коалиции Николаевской региональной платформы реформ, глава Украинской Ассоциации Центров поддержки бизнеса Артем Ващиленко предложил всем заинтересованным лицам предоставить свои систематизированные предложения по правилам речных перевозок в области.

15 мая – срок, когда должен появиться проект программы развития рек и маломерного судоходства для предварительного рассмотрения.

Ранее в Николаеве в рамках реализации «Концепции развития рек и маломерного судоходства в Николаеве на 2019 - 2030 года» прошел круглый стол с публичным обсуждением экологической ситуации с реками Южный Буг и Ингул.