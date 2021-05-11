Во вторник, 11 мая, члены планово-бюджетной комиссии горсовета Николаева согласовали бюджетную компенсацию предпринимателям, которые пострадали от ограничений работы в период локдауна из-за COVID-19.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Компенсировать планируют организациям, уже получены предложения от 18 рынков, в которых не работала промышленная группа. Общая сумма – 500 тысяч гривен.

Это узконаправленная компенсация, если городской совет примет такое решение, то в Казначействе по каждому субъекту открывается счет именно под данную операцию.

Компенсация идет на возмещение затрат за уплату арендных платежей за землю за апрель месяц.

— После утверждение Порядка использования средств компенсации на сессии, субъекты хозяйствования могут подавать заявки на компенсацию, - указал депутат Дмитрий Сичко.

Читайте также: Проект решения о помощи бизнесу, который депутаты Николаевского облсовета утвердили «за основу», но не проголосовали «в целом», нельзя считать принятым, поскольку это нарушает Регламент работы облсовета. Об этом написала экс-глава облсовета, депутат текущего созыва Виктория Москаленко в комментариях под публикацией в Telegram-канале главного редактора НикВести Олега Деренюги.

Изначально проект решения приняли за основу - его поддержали 33 депутата, но при голосовании в целом за него только 31 депутат отдал свой голос при 33 минимально необходимых.

Потом юристы Николаевского областного совета заявили, что депутаты все-таки поддержали рекомендацию городским, поселковым и сельским советам оказывать финансовую помощь предпринимателям, которые пострадали от пандемии COVID-19.

Примечательно, но 2 апреля глава облсовета Анна Замазеева пообещала, что в ближайшее время они определят сумму и выделят ее из местного бюджета в качестве финансовой помощи бизнесу.