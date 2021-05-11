Какое значение имеет школа в жизни человека? В этом заведении ребёнок не только знакомится со многими сферами деятельности, но и преодолевает несколько этапов взросления, учится решать разного рода социальные проблемы.

«Школа – это не только здание с классными кабинетами и строгими учителями, но и место, в котором ребёнок приобретает фундаментальные навыки, которыми он будет пользоваться во взрослой жизни», - отмечает важность школы детский психолог Эйсмонт Александр Викторович.

О роли школы в жизни ребенка

Роль школы во взрослении личности очень важна. По оценкам психологов, примерно 90% проблем, встречающихся во взрослой жизни человека, имеют свои корни в школьном прошлом ребенка.

Александр Эйсмонт подчёркивает, что все мы проносим через всю свою жизнь одни и те же проблемы, с которыми столкнулись еще в детстве. Это завязывание новых отношений, решение конфликтов, интимные переживания, трудности с усвоением информации, а также проблемы, связанные с применением навыков на практике.

Факторы влияния на развитие личности ребенка

Александр Эйсмонт отмечает, что большинство людей имеют неадекватно завышенные требования к школе, считая ее главнейшим фактором воспитания и формирования личности взрослеющего человека. И, исходя из таких требований, возлагают на школу всю ответственность за будущее своих детей.

Стоит напомнить, что школа – это один из трёх фундаментальных и равнозначных факторов развития ребёнка.

Первым фактором, по словам Эйсмонта Александра Викторовича, безусловно является семья. Семья – это психологический и материальный базис жизни ребенка. По словам Александра Эйсмонта, именно семья становится примером модели поведения человека для ребенка. Психологический климат в семье формирует у ребенка отношение к основным жизненным понятиям. В семье ребенок узнает о приемлемом поведении и запретах, учится реагировать на первые проблемы в своей жизни на примере действий отца и матери.

Вторым фактором развития ребенка является его личная мотивация. Александр Эйсмонт называет этот фактор личным интересом к жизни или потребностью ребёнка к познанию. Примерами такого интереса Эйсмонт Александр Викторович называет тягу малыша пробовать все окружающие предметы на вкус. Разрушение игрушек – это также важный этап познания устройства мира. К фактору саморазвития можно отнести приобретение навыков общения, обучения езде на велосипеде или автомобиле (под присмотром взрослого сопровождающего), чтение книг, занятие спортом или искусством.

Третьим фактором следует назвать школу. Детский психолог Александр Эйсмонт так определяет роль современной школы:

«Школа – это система ориентиров для будущей профессиональной деятельности ребенка. По сути, школа и есть то место, где ребёнок знакомится со всеми сферами жизни человека, выбирая ту, которой увлечен больше всего и хочет посвятить ей свою энергию и жизнь».

Вместе с тем именно в школе закладываются способности ребенка строить отношения с другими детьми, формировать модель сотрудничества и умения решать конфликтные ситуации.

Какие проблемы возникают в школьном возрасте

Нарушение баланса трех факторов неизбежно приводит к проблемам в каждом из направлений развития человека. Исходя из вышесказанного, Эйсмонт Александр Викторович указывает на то, что если один из факторов в развитии ребенка будет доминирующим, то это приведет к ослаблению прочих двух и, как следствие, к неполноценному развитию ребенка.

«Например, - отмечает Александр Эйсмонт, - если родители ребенка не уделяют ему достаточно внимания для общения, не проводят время вместе с ним, не поддерживают его увлечения и не поощряют внеклассное чтение, то такой ребенок не сможет быть успешным и на уроках в школе и в общении со сверстниками».

Из этого вытекают основные проблемы, которые ярче всего проявляются именно в школе. А именно:

Отсутствие внеклассного профессионального увлечения приводит к бездумному прожиганию свободного времени и вредным привычкам. «Если ребенок не занимается саморазвитием, то его воспитанием занимается “ТикТок”, как более доступный способ влияния на неокрепший ум ребенка. Это приводит к клиповому мышлению и неспособности критически мыслить», - говорит Эйсмонт Александр Викторович. Неумение читать и вдумчиво анализировать входящую информацию вынуждает ребенка внимать ложным авторитетам, громким лозунгам и руководствоваться эмоциями в принятии решений. Отсутствие доверительных отношений в семье приводит к накоплению агрессии, которую ребенок вымещает в среде сверстников или в антисоциальных поступках. К таким проблемам относится травля менее агрессивного одноклассника или неуважительное отношение к старшим. Формальное отношение школьных учителей к ребенку, как к бездушному объекту, который, по их мнению, забывает информацию сразу после получения отметки, отбивает у ученика всякий интерес к изучаемому предмету. В результате, ребенок не видит смысла в потраченном времени и утрачивает интерес к обучению.

Правильное решение школьных проблем

«Каким должно быть правильное решение школьных проблем? - задаётся вопросом Эйсмонт Александр Викторович. – Это прежде всего восстановление баланса факторов развития ребенка. Но как это сделать?».

Психолог Александр Эйсмонт уверен, что если воспитание ребенка начинается в семье, то именно на родителях лежит первостепенная ответственность настроить ребенка на всестороннее развитие. Ребенок должен быть уверен, что в семье он любим и всегда может рассчитывать на поддержку отца и матери. Он должен видеть, что родители умеют слышать друг друга и уважают мнение каждого члена семьи. У ребенка должна быть возможность выбрать любое внеклассное занятие, чтобы его посещение приносило исключительно положительные эмоции.

Родителям также необходимо регулярно читать книги и узнавать новое, чтобы вовремя рекомендовать ребенку, на какие сферы жизни стоит обратить внимание. Эйсмонт Александр Викторович отмечает, что родителям нужно объяснить ребенку, что школа – это место, где он может приобрести ориентиры и базовые знания для освоения в будущем выбранной им профессии, которая впоследствии сможет обеспечить стабильный доход и опору в жизни.

«Учеба в школе - это труд, который нельзя обесценивать, - говорит Александр Эйсмонт, - Умение трудиться и достигать результатов поможет ребенку чувствовать свою значимость и нужность в обществе!».

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