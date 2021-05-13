Американский производитель электромобилей Tesla приостановил продажу за биткоины. Причина этому неэкологичность способа получения этой криптовалюты.

Об этом сообщил глава компании Илон Маск, передает РБК-Украина.

При этом Илон Маск отмечает, что криптовалюта — это идея с «многообещающим будущим».

— Tesla приостановила приобретение автомобилей с использованием биткоина. Мы обеспокоены быстрорастущим использованием ископаемого топлива, особенно угля, который обладает худшими показателями вредных выбросов, для майнинга и операций с биткойном, — заявил Илон Маск.

В связи с этим Tesla не будет продавать свои биткоины и использовать их для операций, пока добыча криптовалюты не будет осуществляться с помощью устойчивых источников энергии.

На фоне этого сообщения стоимость биткоина упала более чем на 17%, до 46,2 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что Tesla заработала на биткоине больше чем на своих электрокарах.