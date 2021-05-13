Американский производитель электромобилей Tesla приостановил продажу за биткоины. Причина этому неэкологичность способа получения этой криптовалюты.
Об этом сообщил глава компании Илон Маск, передает РБК-Украина.
При этом Илон Маск отмечает, что криптовалюта — это идея с «многообещающим будущим».
— Tesla приостановила приобретение автомобилей с использованием биткоина. Мы обеспокоены быстрорастущим использованием ископаемого топлива, особенно угля, который обладает худшими показателями вредных выбросов, для майнинга и операций с биткойном, — заявил Илон Маск.
В связи с этим Tesla не будет продавать свои биткоины и использовать их для операций, пока добыча криптовалюты не будет осуществляться с помощью устойчивых источников энергии.
На фоне этого сообщения стоимость биткоина упала более чем на 17%, до 46,2 тысяч долларов.
Ранее сообщалось, что Tesla заработала на биткоине больше чем на своих электрокарах.
Американский производитель электромобилей Tesla приостановил продажу за биткоины. Причина этому неэкологичность способа получения этой криптовалюты.
Об этом сообщил глава компании Илон Маск, передает РБК-Украина.
При этом Илон Маск отмечает, что криптовалюта — это идея с «многообещающим будущим».
— Tesla приостановила приобретение автомобилей с использованием биткоина. Мы обеспокоены быстрорастущим использованием ископаемого топлива, особенно угля, который обладает худшими показателями вредных выбросов, для майнинга и операций с биткойном, — заявил Илон Маск.
В связи с этим Tesla не будет продавать свои биткоины и использовать их для операций, пока добыча криптовалюты не будет осуществляться с помощью устойчивых источников энергии.
На фоне этого сообщения стоимость биткоина упала более чем на 17%, до 46,2 тысяч долларов.
Ранее сообщалось, что Tesla заработала на биткоине больше чем на своих электрокарах.