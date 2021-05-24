ЧАО «Николаевская ТЭЦ» не перейдет пока что в городскую коммунальную собственность, так как для этого нет необходимых финансов.

Об этом рассказал заместитель Николаевского городского головы по вопросам информатизации и инноваций Дмитрий Лазарев во время пресс-конференции в пятницу, 21 мая.

— У города нет сейчас финансовой возможности сейчас это реализовать. Вполне было бы логично, имея КП «Николаевоблтеплоэнерго», которое покрывает большую часть города по теплу, замкнуть это на 100%. Но никаких составляющих и финансовых источников для этого сейчас нет. Состояние сложное сейчас, но не в нашей компетенции давать оценку на это и экономически, - сказал Дмитрий Лазарев.

«Николаевская ТЭЦ» обеспечивает отоплением более 40% многоэтажных жилых домов и промышленных предприятий города.

Напомним, в январе 2019 года Премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал поручение министру регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадию Зубко оформить в соответствии с регламентом проект решения о передаче ЧАО «Николаевская ТЭЦ» в городскую коммунальную собственность.