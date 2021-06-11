Президент Владимир Зеленский объявил о том, что Пентагон утвердил вторую часть помощи Украине. На помощь Украине американский оборонный департамент предусмотрел 150 млн долларов.

Об этом говорится на странице главы государства в Twitter.

Владимир Зеленский заявил, что это чрезвычайно важный вклад в укрепление обороноспособности армии Украины.

— Важные новости от наших американских партнеров. Пентагон утвердил вторую часть безопасности помощи Украине в 2021 году на 150 млн долларов. Благодарен Белому дому за чрезвычайно важный вклад в укрепление обороноспособности армии Украины и сохранение жизней наших воинов, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с президентом США Джо Байденом. Он готов провести встречу «в любом месте планеты».